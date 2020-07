Regional 21/07/2020 08:31 JOÃO FREITAS I CMT Pai flagra filha sendo ameaçada e mata ex-genro a tiros em Nova Canaã do Norte Foto: Reprodução/Internet Um homem de 38 anos foi morto a tiros neste domingo (19), no município de Nova Canaã do Norte (700 km de Cuiabá-MT), após se envolver em um episódio de violência doméstica. Ele teria feito ameaças de morte contra a ex-mulher, mas acabou sendo flagrado pelo pai da mulher, que atirou contra o homem. Depois do crime, o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado. O caso foi registrado por volta de 17h. Conforme a Polícia Civil, Vanderlei de Souza teria ido até a residência da ex-companheira, situada no Distrito Ouro Branco, armado com uma faca. Irritado, o homem teria ameaçado matar a mulher. No entanto, o pai dela foi até um dos quartos da casa e voltou com um revólver. Em seguida, o atirador efetuou três disparos contra o ex-genro. Uma ambulância chegou a ser acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi levada às pressas para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo de Vanderlei foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. Ao site Só Notícias, o delegado Eugênio Rudy Júnior, o homem disse que irá se apresentar à polícia nas próximas horas para prestar esclarecimentos. Segundo as informações, a ex-mulher da vítima já tinha uma medida protetiva contra Vanderlei.

