Regional 21/07/2020 19:27 Olhar Direto Criança de um ano morre com tiro de espingarda acidental Foto: Rogério Florentino / Olhar Direto Uma criança de um ano, identificada como Arthur Moreira Reis, morreu vítima de um tiro de espingarda acidental, em uma propriedade no assentamento Santa da Água, município de São José do Rio Claro (300 quilômetros de Cuiabá), na MT-010, nesta segunda-feira (20). O episódio foi registrado por volta das 17h. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo da criança estava em cima de uma cama, em um quarto da residência. A espingarda calibre 24 estava próximo da vítima, com um cartucho deflagrado.

O pai da vítima disse que não estava na sua residência no momento do ocorrido. Questionada, a mãe da criança estava em estado de choque e não soube relatar ao certo o que aconteceu.

A Perícia Técnica (Politec) de Tangará da Serra foi acionada para periciar o local. A espingarda foi apreendida. A Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro investiga o caso.

