Regional 23/07/2020 12:34 Mato Grosso tem alerta de baixa umidade para os municípios de Alta Floresta, Cáceres e Cuiabá A semana começou com alerta de baixa umidade para alguns municípios mato-grossenses como Alta Floresta, Cáceres e Cuiabá. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), um alerta de baixa umidade para a área demarcada de amarelo no mapa acima: grande parte do Brasil. O aviso começará 12:00h e tem duração até às 18:00h desta quinta-feira (23). "Na área destacada a tarde desta quinta-feira (23/07) será e baixos índices de umidade relativa do ar com valores próximos ou abaixo de 30%." A exceção no estado a esse fenômeno meteorológico é a região noroeste. A baixa umidade também irá atingir os estados de Minas Gerais e São Paulo Baixa umidade Lembrando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta que o índice de umidade ideal, que não causa danos ao ser humano, deve variar entre 50% e 80%. É por isso que, quando os níveis estão entre 20% e 30%, as regiões entram em estado de atenção. Confira algumas recomendações: - Pratique atividades físicas antes das 10:00h e após às 17:00h;

- Use roupas leves;

- Prefira refeições leves, adicionando ao cardápio frutas e verduras;

- Quando houver sol, utilize guarda-chuva ou sombrinha para se proteger dos raios solares;

- Mantenha-se hidratado, principalmente crianças e idosos;

- Hidrate a pele;

- Se necessário lave, o nariz com soro fisiológico. Entenda a classificação do CPTEC/INPE Amarelo: Aviso de atenção - Há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois você poderá necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Vermelho: Aviso Especial - As condições de tempo são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas. Continue atento sobre as atualizações da previsão do tempo já que o risco é alto para ocorrência de tempo severo que possam provocar danos e acidentes. Preto: Aviso extraordinário de risco iminente Cinza: Aviso cessado

