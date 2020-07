Regional 24/07/2020 09:42 Redação I Nativa News Policia Militar de Nova Bandeirantes apreende armas e recupera carro roubado Foto: Divulgação Homem acaba detido com armas de fogo e veículo roubado após denúncia de tentativa de homicídio no distrito de Japuranã. Militares do 5° Pelotão de Nova Bandeirantes realizaram rondas após a denúncia, o veículo foi localizado aos fundos de uma residência na Vila Paraiso do Norte. Conforme registro, a guarnição colheu dados dos suspeitos e saiu em diligência com a informação de que o veículo usado no fato estaria indo sentido a Vila Paraiso do Norte, foi realizado o deslocamento. O veículo e o suspeito foram vistos nos fundos de uma residência e ao avistar a guarnição os suspeitos empreenderam fuga pelos fundos da residência a pé entrando em um pasto vindo desvencilhar-se da guarnição. Ao realizar checagem do veículo foi constado ser produto de roubo, em revista na residência a guarnição encontrou duas espingardas. Diante os fatos foi dado voz de prisão o proprietário da residência, que junto ao material e veículo apreendidos, foi encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que fato requer.

