Nova Monte Verde: Sede própria é inaugurada e PREVVER ganha mais estrutura e suporte para os serviços ofertados

Na manhã desta quinta-feira (23) foi realizada a entrega oficial da sede própria do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais – PREVVER de Nova Monte Verde. O Fundo atualmente é reconhecido como é referência no norte do estado como modelo de gestão.

Em pleno funcionamento há 18 anos, a servidora Márcia Cristina de Souza Batista assumiu a diretoria do PREVVER no ano de 2009 destaca a sensação de satisfação em ver o Fundo instalado em sua sede própria. “A sensação é muito boa, porque eu entrei no PREVVER em 2003, então eu praticamente estou na jornada do PREVVER desde que ele se iniciou. Em 2008 a gente estava só com contas negativas, em 2009 a Bia entrou como prefeita, foi a primeira gestão, e ela já tirou o PREVVER do aluguel, trazendo para dentro da prefeitura, onde a gente funcionou dez anos sem gastos de energia, internet, aluguel. A gente sempre economizou, cuidando para não gastar e conseguimos o dinheiro para construir, como tínhamos o dinheiro, a Bia que já era prefeita de novo, doou o terreno para a gente estar construindo a sede do PREVVER, todos nós queríamos muito a sede própria do PREVVER”.

Servidor público e atualmente presidente da mesa diretora na Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Anderson Rodrigues dos Santos fala em agradecimentos e realizações. “É uma grande satisfação para nós servidores estar participando de um momento desse. Gostaria de agradecer os vereadores por ter apoiado o projeto de doação do terreno e como servidor agradecer a gestão que sempre foi parceira dos servidores públicos, agradecer a Márcia, agradecer o pessoal dos conselhos que sempre estão atuantes e dispostos a participar. Temos um PREVVER hoje que é referência no norte do estado como modelo de gestão, graças a Marcia que está muito tempo aqui, tocando com mão de ferro, sempre disposta tomando as melhores decisões”.

Fazer parte desta conquista é motivo de agradecimentos. “Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, era um sonho antigo dos servidores, de ter uma sede própria da previdência, hoje inaugurada oficialmente. Quero agradecer a Marcia, o Conselho Curador, Conselho Fiscal, todos que deliberaram a favor da construção, eles que têm economizado e que também possuem recursos de reservas para suas aposentadorias, tudo bem administrado e eu quero mesmo agradecer a Deus por esse momento a câmara de vereadores que aprovou o projeto de lei quando nós pedimos e autorizamos a construção, a câmara aprovou o projeto e agradecer todos os envolvidos para que mais esta obra ficasse pronta aqui no município”, pontuou a prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes.

O PREVVER

O Fundo foi instituído pela lei nº 192/2001, e se destina a assegurar aos servidores do Município de Nova Monte Verde e a seus dependentes, prestações de natureza previdênciária e econômica, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência. Instituído no final do ano de 2001 teve o início das atividades registrado no ano de 2002.