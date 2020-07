Regional 25/07/2020 06:39 Assessoria PJC Sorriso: Polícia Civil deflagra operação para coibir crimes de calunia e difamação em páginas “Taradas de Sorriso” e “Expoced” Foto: Divulgação Uma operação para coibir crimes de calunia e difamação cometidos através de meios cibernéticos foi deflagrada pela Polícia Civil de Sorriso (442 km ao norte de Cuiabá), na manhã desta sexta-feira (24.07). Os crimes cometidos por meio de redes sociais da internet, que desencadearam a operação "Fake News" fizeram mais de 40 vítimas no município. Dois mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos nas residências de duas mulheres identificadas como criadoras das páginas, “Taradas de Sorriso” e “Expoced”, em que as vítimas eram difamadas. As investigações iniciaram há alguns dias após a Polícia Civil receber informações sobre duas páginas criadas nas redes sociais Twitter e Instagram que acusavam homens de estupro, abuso sexual e outros crimes do gênero. Para chegar a identificação das suspeitas, a equipe da Delegacia de Sorriso trabalhou com a inteligência e tecnologia conseguindo chegar às autoras das páginas Durante as buscas na casa das suspeitas, foram apreendidos aparelhos celulares e notebooks. O material apreendido será analisado e encaminhado para perícia, porém em breve análise já foi possível identificar o envolvimento das investigadas como responsáveis pelas postagens nas páginas. Segundo o delegado titular da Delegacia de Sorriso, André Eduardo Ribeiro, as postagens feitas nas redes sociais criada pelas investigadas fizeram mais de 40 vítimas, que tiveram a sua honra denegrida. “As páginas da internet causaram grande transtorno há várias pessoas da cidade. Tivemos casos em que famílias se separaram por conta das postagens e difamação realizada através destas redes sociais”, disse o delegado.

