Nexa inicia aulas práticas do Curso Básico em Sondagem em Aripuanã

A Nexa deu início na segunda quinzena de julho às aulas práticas do Curso Básico em Sondagem. As aulas estão sendo realizadas em campo e todas as medidas de segurança e prevenção à Covid-19 estão sendo implementadas, como disponibilização de álcool em gel, delimitação de espaços e obrigatoriedade de máscaras. Nesta 4ª fase do curso, a empresa está fazendo contratos temporários na modalidade “trainee” para que as turmas possam concluir o estudo. O objetivo é criar um cenário onde os alunos possam conciliar na prática conteúdos apresentados em sala de aula com a rotina da profissão.

Ao todo, 34 alunos estão participando do curso que oferece oportunidade gratuita de qualificação profissional para jovens e adultos de Aripuanã e região. O curso, ministrado por consultoria especializada, teve início em março com as aulas presenciais, mas foram adaptadas ao formato online, por conta da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Ao final, todos os participantes, que cumprirem com a carga horário exigida, receberão um certificado de qualificação profissional válido em território nacional.

A Nexa já contratou 14 destes alunos como Auxiliar de Operação, que estão em treinamento por um período de 60 dias. Durante todo período, eles são avaliados e acompanhados por uma consultoria especializada contratada pela empresa, além da equipe de profissionais do empreendimento. Os demais alunos que não estão participando das aulas práticas neste primeiro momento serão contratados de forma gradativa. O curso aborda normas de sondagem, os equipamentos, o método de execução e a interpretação dos resultados obtidos pela execução de sondagem para fins de engenharia.

Jhorbson Pereira Cavalcante é um dos moradores beneficiados e já começou a colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Para ele, que teve suas expectativas superadas logo no início do curso, principalmente por não saber o que era o setor de mineração, este tipo de iniciativa só vem a somar para região. “A prática está sendo excelente. Desde o início do curso estamos aprendendo que o setor mineral é marcado pela parceria e colaboração. A gente já vem mostrando esse espírito. Valeu a pena o período que eu sentei lá e voltei aos tempos de escola”, avalia.

Cleytiana Cattani Pereira é outra aluna que demonstrou bastante entusiasmo com a oportunidade. “Desde o começo estamos recebendo todo suporte. Agora na parte prática estamos aprendendo que uma das coisas que a Nexa mais preza é a segurança, tanto a minha quanto a do próximo. Estou feliz de estar participando dessa turma, agradeço a oportunidade”, comenta.

Para Silvia Regina Ferreira, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Nexa, a iniciativa, além de buscar formar mão de obra local para que os moradores possam estar munidos de qualificação profissional, também ajuda os alunos a ficarem mais motivados com o desenvolvimento de habilidades. “Ações como essa ajudam o aluno a desenvolver suas aptidões e concretizar aquilo que foi exposto em sala de aula, o que gera autoconhecimento profissional”, afirma.