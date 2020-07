Regional 26/07/2020 06:39 Portal Sorriso Sorriso: motociclista morre ao bater de frente com carreta Foto: Só Notícias O acidente fatal envolvendo uma motocicleta e uma carreta foi registrado na noite de ontem sexta-feira (24), no km 766 da BR-163 entre Sorriso e Sinop. O condutor da moto identificado como Josemar da Silva Gama, 22 anos, bateu de frente com a carreta e morreu na hora. Segundo o motorista da carreta, ele seguia pela rodovia sentido Sorriso quando teria sido surpreendido pelo motociclista na sua pista. Ele não relatou se houve uma ultrapassagem ou se o motociclista simplesmente invadiu a pista contrária. A pista sentido sul ficou temporariamente interditada até que a POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica) fizesse o levantamento da cena do acidente.

