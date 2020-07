Regional 27/07/2020 06:09 Resumo Diário Mulher é suspeita de matar marido durante briga após bebedeira em Peixoto de Azevedo O fato aconteceu na noite deste domingo (26) na Rua Ministro Cesar Cals esquina com a Rua Afonso Bonilha no Bairro Centro Antigo por volta das 19:30hs. Foto: Reprodução Segundo registros no boletim de ocorrência a vitima Valber Junior Ferreira dos Santos (22) estava na casa de sua sogra Rosangela Vieira de Jesus, ingerindo bebida alcóolica juntamente com sua esposa autora confessa do crime, quando de repente a indiciada Francileia que chamou seu marido Valber para irem embora. Neste momento a Valber já se enfureceu e começou a agredir a suspeita com palavras de baixo calão, e chutando também o carrinho de bebe da filha do casal, uma criança de aproximadamente 02 meses. Ao chegarem à residência para onde mudaram recentemente a vitima partiu para cima da suspeita e a agarrou-a pelo pescoço tentando sufoca-la, Francileia Vieira de Souza (24) avistou uma faca que estava dentro do berço da filha do casal devido a mudança de residência que os mesmo tinham feito recentemente, ela então conseguiu se soltar da vitima e pegou a faca e desferiu um golpe contra seu marido não sabendo informar a Policia onde teria acertado o mesmo, após ser golpeado a vitima caiu no corredor da residência e a suspeita correu para a rua pedindo socorro. Neste momento a Policia Militar sob o comando do Sargento Padilha chegava ao local e visualizou a suspeita no meio da Rua o qual a indagou sobre o fato ocorrido, e imediatamente acionou a equipe médica do Hospital Regional para prestar os primeiros socorro a vitima, que ao dar entrada na unidade de saúde não resistiu o ferimento e veio a óbito. Francileia e sua mãe foram conduzida em flagrante para o 2º BPM, não foi confirmado qual seria sua participação de Rosangela nesta ocorrência, após a confecção do boletim de ocorrência Francileia e sua mãe Rosagnela foram encaminhadas para a Delegacia de Policia Civil onde ficaram a disposição da autoridade policial competente.

