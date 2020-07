Regional 27/07/2020 06:50 Só Notícias/Cleber Romero ( Guarantã do Norte: Motorista é socorrido em estado grave pelos bombeiros após colisão na BR-163 Foto: Divulgação O acidente foi há pouco, num trecho no perímetro urbano da rodovia federal, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop) e envolveu um Fiat Uno branco e uma Mercedes-Benz Actros branca. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, ao Só Notícias. O sargento dos bombeiros Edevaldo Souza Kruger informou que o motorista estava parcialmente preso às ferragens, inconsciente, com múltiplas fraturas na perna esquerda, diversos ferimentos contuso pelo corpo foi socorrido e levado ao hospital municipal para receber os atendimentos médicos mais detalhados. Outras duas pessoas estavam no carro, mas não apresentavam ferimentos graves. O Uno ficou a lateral esquerda completamente destruída e uma das rodas foi arrancada. Já a carreta teve apenas danos. Conforme Só Notícias já informou, ontem à noite, Marcos Henrique Primon, de 24 anos, a esposa dele Ana Valéria Silvestre Primon, de 23 anos, e Willian Roberto De Carvalho, de 23 anos, que era primo casal morreram no tombamento do caminhão Mercedes-Benz L1513 azul, na Serra do Cachimbo, a cerca de 45 quilômetros do centro de Guarantã do Norte (233 km de Sinop). Os três foram sepultados, esta tarde, em Matupá (209 quilômetros de Sinop). Ana era contadora e Marcos formado em tecnologia do agronegócio. Willian era funcionário dos dois. Eles estavam levando uma carga de milho para um agricultor na região quando ocorreu o acidente.

Veja também sobre Guarantã do Norte Acidente BR-163 colisão bombeiros Mato Grosso Voltar + Regional