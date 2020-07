Regional 27/07/2020 11:44 Redação I Nativa News Dois homens são detidos com 89 kg de pescado irregular em Nova Monte Verde Foto: Divulgação A dupla foi detida no meio da tarde deste domingo (26) no Rio São João, com 89 quilos de pescado, equipamentos de pesca e uma arma adaptada. Os homens com 26 e 33 anos foram detidos na rodovia MT-208, em uma barreira montada pela Polícia Militar, em duas motocicletas com carretinhas para o transporte. A detenção se deu após denúncia de populares informando a pesca predatória no rio, local onde no final de semana anterior foram apreendidos 185 quilos de pescado nas mesmas condições. Várias espécies de peixes foram apreendidas, junto com várias redes, espinhéis, rabeta e uma arma 5.5, adaptada para receber calibre 22. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. O pescado apreendido deverá ser doado a Secretaria de Assistência Social de Nova Monte Verde.

