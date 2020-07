Regional 28/07/2020 09:46 Assessoria de Comunicação Covid-19: Prefeitura de Nova Monte Verde entrega kit EPIs para servidores da Secretaria de Assistência Social Foto: Divulgação A Prefeitura de Nova Monte Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, adquiriu equipamentos de proteção individual (EPIs) para servidores da Secretaria. Nesta segunda-feira (27), no saguão da sede da pasta, com a presença de alguns servidores, a prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes entregou em mãos os primeiros Kits. Ao longo da semana todos os servidores receberão seus equipamentos. Secretária de Assistência Social, Neide Dias de Melo, presente no ato de entrega da mochila contendo os EPIs, destacou que “O principal objetivo desta ação, é proteger nossos servidores, porque são pessoas que estão na linha de frente atendendo a população, então é necessário que eles tenham este equipamento de proteção. Então estamos entregando para eles hoje todos os EPI’s, para que eles tenham condições de manter seus cuidados e terem condições de se protegerem e protegerem a população. Assim podem continuar os atendimentos a população”. O kit EPI é composto por uma mochila e em seu interior uma pequena bolsa, sabonete líquido, álcool em gel, luvas descartáveis, máscaras de proteção facial descartáveis, protetor facial, jaleco manga longa em TNT e protetor solar. Todos servidores da secretaria de assistência receberam uma mochila. Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social, Janete Soares, lembra que as equipes da secretaria de Assistência já estão trabalhando com EPI desde o início da pandemia e destaca outro trabalho importante, pois os cuidados neste período de pandemia não se aplicam somente aos servidores. “Nós temos por vezes na nossa demanda, pessoas em situação de vulnerabilidade e até em situação de rua, que não tem nenhum produto de higiene pessoal e muito menos a oportunidade de higienização adequada das mãos como preconiza as medidas de prevenção. Então tanto as pessoas que a gente já acompanha, que se encontram em situação de vulnerabilidade, a gente proporciona conforme a necessidade, os produtos de higiene pessoal para essa pessoa poder higienizar as suas mãos, a máscara de proteção facial, que ela possa minimamente ter os seus cuidados preventivos e relação a covid”. Os kits entregues às pessoas em situação de vulnerabilidade e rua, são compostos por uma mochila, uma toalha de rosto, sabonete líquido, álcool em gel e máscara de proteção facial.

Veja também sobre Covid-19 Nova Monte Verde Prefeitura entrega kit EPIs Mato Grosso Voltar + Regional