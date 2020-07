Regional 28/07/2020 10:48 Assessoria de Imprensa Pintor tem 60% do corpo queimado após ser atingido por descarga elétrica em Nova Canaã do Norte Foto: Divulgação Às 17h desta sexta-feira (24/07), a 12º Companhia Independente Bombeiro Militar, sediada em Colíder-MT, foi acionada para uma ocorrência de salvamento em altura na cidade de Nova Canaã do Norte, distante cerca de 60 km de Colíder. No exercício de sua profissão, um pintor de 49 anos foi atingido por uma descarga elétrica de um fio de alta tensão (cerca de 34 mil volts) e caiu na marquise de um sobrado próximo à Câmara Municipal do Município. De imediato a guarnição se dirigiu ao local da ocorrência com as viaturas Auto Rápido (AR 463) e Auto Bomba Tanque (ABT 196). Ao chegar no endereço indicado pelo solicitante, as equipes de saúde com ambulância, a Polícia Militar, a Energisa e populares já estavam dando suporte. Foi realizado procedimento de resgate de vítima em altura, utilizando maca tipo cesto, boudrier, molas, freio 8 e cabos da vida. Ao término do resgate a vítima, que estava consciente e orientada, porém com cerca de 60% do corpo com queimaduras, foi entregue a equipe de saúde e, por fim, foi realizado o transporte ao Hospital Regional de Colíder, onde ficou aos cuidados da equipe do setor de emergência.

Veja também sobre Nova Canaã do Norte descarga elétrica Pintor corpo queimado Mato Grosso Voltar + Regional