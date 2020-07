Regional 28/07/2020 16:30 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM intercepta caminhonete e encontra 69 explosivos em Aripuanã Foto: Divulgação Policiais militares da 10ª Companhia de Aripuanã (a 1.002 km de Cuiabá) prenderam na madrugada desta terça-feira (28.07), um homem com 69 emulsões encartuchadas de explosivo. A equipe realizava patrulhamento por uma aérea de garimpo ilegal quando solicitaram ordem de parada ao motorista de uma caminhonete. Na vistoria dentro do carro, no banco traseiro, foram localizados os explosivos e um rolo de cordel detonante. Questionado, o homem disse que tinha pegado o material de um conhecido e, que iria usá-lo para explodir pedras em um barranco. Ele confirmou não ter nenhum tipo de autorização de transporte e uso do material.

