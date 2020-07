Regional 30/07/2020 08:37 Nortão Online Caminhonete é furtada em revenda de carros no município de Colíder Foto: Reprodução Uma caminhonete F-1000, preta, carroceria de madeira, com placas KDM -7300, foi furtada na noite de terça-feira (28), no município de Colíder. De acordo com as informações repassadas pelo proprietário, o veículo estava estacionado em uma revenda de veículos, localizada na avenida Tancredo Neves. O cadeado do portão foi "estourado" e a caminhonete levada. Uma recompensa está sendo oferecida para quem localizar o veículo.

