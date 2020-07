Regional 30/07/2020 10:36 Assessoria de imprensa: Driely Melo Prefeitura de Apiacás entrega novos equipamentos para o Hospital Municipal e Unidades de Saúde As melhorias no Sistema Público de Saúde do município de APIACÁS não param de ser conquistadas. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nessa semana vários equipamentos hospitalares que deverão ser utilizados nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal para proporcionar ainda mais um atendimento de qualidade, além de serem importantes no combate ao Coronavírus. Esses Equipamentos fazem parte de projetos das emendas parlamentares federais do ex-deputado Nilson Leitão e do atual senador Wellington Fagundes. Para o prefeito municipal, Sr. Adalto Zago, a saúde da população sempre foi uma de suas prioridades. “Sempre fiz questão de buscar recursos para mantermos uma saúde de qualidade para todos e isso mostra o nosso compromisso em termos uma saúde de excelência, pois a população reconhece a mudança no Hospital Municipal e nas Unidades de Saúde, tanto na questão da rapidez e qualidade dos atendimentos quanto na parte física tendo um hospital totalmente reformado e ampliado. E iremos continuar cada vez mais inovando e tentando melhorar, para dar mais comodidade aos profissionais e aos usuários do hospital e unidades de saúde. Quero aqui agradecer de coração a nossa ex-secretária Fabiana Pessoa que realizou um trabalho maravilhoso, agradecer a então secretária Josiane Gonçalves, todos os profissionais da saúde que não medem esforços para cuidar da nossa população. Agradecer de coração o meu grande amigo Nilson Leitão que sempre foi um grande parceiro da nossa cidade”. Afirmou o prefeito. Os equipamentos adquiridos foram: 03 Detectores Fetais, 01 aparelho Eletrocardiograma, 01 Balança Pediátrica Digital, 10 prateleiras de aço, 04 armários de aço, 05 arquivos, 07 longarinas de Inox com 3 lugares, 03 cadeiras secretária giratória, 03 termômetros infravermelhos e oxímetros de dedo.

