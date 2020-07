Transporte aéreo agiliza resultado de exames para Covid-19 em Aripuanã

Desde o dia 3 de julho a Nexa passou a reforçar as ações da Secretaria Municipal de Saúde de Aripuanã no transporte aéreo das amostras dos exames de RT-PCR, que são encaminhados para o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen-MT), localizado em Cuiabá. A parceira também reforça os compromissos assumidos pela empresa, desde a assinatura do Termo de Parceria Técnico-Financeira em Saúde, firmado no dia 25 de março entre o empreendimento, Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde, na união de esforços para o enfrentamento da Covid-19.

Um dos objetivos da iniciativa, voluntária, é garantir mais agilidade no resultado das amostras para detecção da Covid-19. Antes do apoio da Nexa, o município enviava todos os exames coletados para análise ao Lacen-MT por via terrestre, uma vez por semana. Com isso, a demora nos resultados impactava no período de quarentena, bem como retardava o tratamento médico mais efetivo para as pessoas com suspeita de Covid-19.

Agora, com o transporte realizado pela Asta Linhas Aéreas, por meio de convênio firmado com a Nexa, esse processo se torna muito mais ágil, como explica a Secretária Municipal de Saúde, Fabrícia Souza. “A parceria entre a Secretaria de Saúde e a empresa Nexa está viabilizando e otimizando o fluxo de encaminhamento e transporte das amostras de exames RT-PCR para o Lacen-MT. O transporte das amostras via terrestre demorava em torno de 12 horas para chegar a Cuiabá, enquanto o transporte via aérea é em torno de 3 horas, tendo nesse caso um ganho de tempo na entrega das amostras”, ressalta.

O transporte é feito sob demanda do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, por conta disso, não há uma periodicidade específica determinada. No entanto, como o deslocamento envolve o armazenamento das amostras em botijões de nitrogênio, semanalmente costumam ser enviadas uma ou duas remessas de amostras coletadas para análise na capital.

Parceria continuada - A parceria deve continuar enquanto durar o período de pandemia, pois além de agilidade no resultado dos exames, também garante mais segurança para toda população, como explica Rodrigo Fonseca, Gerente Geral de Mineração do Projeto Aripuanã. “A parceria firmada para transporte das amostras de exames por avião é primordial para agilizar a resposta das pessoas com suspeita de Covid-19, possibilitando que as equipes médicas, tanto do município quanto das empresas que estão vinculadas ao projeto, tenham mais segurança no tratamento dos pacientes, garantindo assim respostas mais rápidas e efetivas para pacientes com Covid-19 ou outras síndromes gripais” explica o executivo da Nexa.