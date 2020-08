Regional 01/08/2020 05:37 Peixoto de Azevedo: Policiais resgatam bebê de dois meses deixado trancado em carro Foto: Divulgação Na madrugada desta sexta – feira (31) a Polícia Militar resgatou um bebê de dois meses que havia ficado trancado em um automóvel, em Peixoto de Azevedo. Um homem de 34 anos foi preso por crime de maus tratos e por dirigir embriagado. Por volta da meia noite, os policiais foram acionados via 190 pela mãe da criança que denunciava que o suspeito havia levado seu filho no carro dele e dirigia em alta velocidade pela cidade. A PM foi até a residência no bairro Liberdade e a mulher relatou que estava bebendo na casa da irmã, quando o suspeito chegou e ficou com elas bebendo cerveja. A mulher então pediu ao suspeito para que ele a deixasse colocar o filho de dois meses que dormia em uma cadeira conforto em seu carro para evitar que criança ficasse no sereno. O homem aceitou e colocou a criança deitada na cadeira conforto no banco traseiro do seu automóvel. O grupo continuou a beber por algumas horas até de repente o homem decidiu ir embora, fechou o carro e saiu em alta velocidade com a criança da comunicante. Diante do relato, de imediato a PM pegou as informações e iniciou as diligências atrás do automóvel com a criança. Foi quando uma equipe de policiais localizou o carro Prisma estacionado na Avenida Itamar Dias nas proximidades de uma distribuidora de bebidas. A mãe chegou até o local e reconheceu o veículo do suspeito e a cadeira do filho. Para procurar a criança, a polícia quebrou um dos vidros traseiros do carro que estava trancado. O bebê estava embaixo do banco do motorista dormindo e a cadeira conforto revirada no banco traseiro do automóvel. Sem ferimentos, a criança aparentava está bem e foi entregue à mãe. Um homem apareceu durante a verificação do carro e se identificou como dono do veículo, ele disse ainda ser irmão do suspeito que acabou foi preso na casa do familiar em visível estado de embriaguez. O homem foi conduzido à Central de Flagrantes por maus tratos e dirigir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica.

