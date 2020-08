Carro tomba no centro de Sinop e fica com as rodas para cima

O GM Cruze tombou, há pouco, na avenida Júlio Campos, na região central de Sinop, em frente a rodoviária. Não há informações sobre feridos. O motorista não foi localizado no local.

A versão apurada é que o motorista do Cruze atingiu um carro que estava estacionado e, em seguida, tombou ficando com as rodas para cima, no meio da via.

A Guarda Municipal de Trânsito foi acionada para registrar boletim de ocorrência. O trânsito não está interrompido.