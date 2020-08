Em uma semana Nova Monte Verde registra 17 casos de coronavírus e positivos chegam a 38

Nova Monte Verde registrou 17 casos do novo coronavírus entre segunda feira (27) de julho a sábado (1) de agosto. De acordo com o boletim deste sábado (1), a cidade possui 138 notificações de síndromes gripais das quais 6 casos são suspeitos de coronavírus, 94 descartados e 38 casos são confirmados, destes 18 recuperados, 01 internado, 18 em tratamento domiciliar, 01 óbito.

No final da tarde de segunda-feira (27) a fanpage da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Monte Verde publicou nota oficial que confirma o isolamento do presidente que está acometido da covid-19. Anderson Rodrigues informou a redação do site Nativa News, se sentiu mal no último sábado, com uma crise renal, no domingo buscou a Unidade mista de Saúde do município, como havia apresentado vômito no dia anterior, foi realizado o teste rápido para covid-19, que apresentou resultado positivo.

Na noite de terça-feira (28) A Secretária Municipal de Saúde, Karina Galdino, informou que testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio também foi feito através do seu perfil no Facebook., a gestora da pasta não apresenta sintomas graves da doença, conforme relatado a redação do site Nativa News, assim que recebeu o resultado, Galdino já foi para o isolamento domiciliar para cumprir a quarentena, conforme recomendação e protocolos das equipes de Saúde.

A prefeitura do município editou e publicou na quarta-feira um novo decreto que “Dispõe sobre medidas de enfrentamento ao Coronavírus na Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT”, suspendendo atendimento ao público retornando no dia 03 de agosto.

Recomendações

Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão:

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

- Evitar contato próximo com pessoas doentes;

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.