Regional 02/08/2020 17:11 Sirlei Alves, de Rondonópolis Avião carregado com 450 kg de cocaína é interceptado pela FAB e obrigado a pousar em Rondonópolis Foto: Reprodução Uma aeronave carregada com 450 kg de cocaína foi interceptada, neste domingo (02), pela Força Aérea Brasileira (FAB). O avião foi obrigado a pousar no Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis (MT). As informações são que a aeronave monomotor, modelo EMB-720 Minuano, foi interceptada a nordeste de Campo Grande (MS). O avião foi abordado por um A-29 Super Tucano da FAB e passou pelos procedimentos de averiguação e persuasão. A aeronave foi escoltada até o pouso obrigatório em Rondonópolis, onde a Polícia Federal assumiu as ações. Os pilotos da aeronave foram presos em flagrante e 450 kg de cocaína apreendidos.

