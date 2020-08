Regional 03/08/2020 13:55 Maricelle Lima Vieira | PMMT Trabalho integrado prende dupla com arma de fogo e carne de caça em Colniza Agentes da Sema registraram autos de inspeção e infração pelo crime ambiental. A ação também contou com servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) Foto: Divulgação Em apoio a Operação Arco Norte promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), uma equipe da Rotam prendeu no sábado (1º.08), dois homens por porte ilegal de arma de fogo e caça predatória. A equipe realizava o trabalho conjunto na zona rural da cidade, quando solicitou ordem de parada ao motorista de uma caminhonete L200 branca, devido a presença de cinco cachorros na carroceria. Na abordagem, o motorista confirmou que junto do passageiro estavam caçando cateto para consumo. Dentro do carro os policiais encontraram uma espingarda calibre 36 com oito cartuchos, sendo cinco deflagrados e um pacote com carne de caça, confirmado ser de um cateto abatido. Os agentes da Sema ainda registraram autos de inspeção e infração pelo crime ambiental. A ação também contou com servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea).

