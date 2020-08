Regional 03/08/2020 17:28 www.reportermt.com.br MT - Mulher é sequestrada pelo ex e espancada durante três dias; veja fotos Foto: Reprodução Maria do Socorro Feitoza, 39 anos, foi espancada brutalmente pelo ex-marido, nome não revelado, durante três dias. Ela conseguiu escapar na madrugada desta segunda-feira (03). Maria foi levada para a casa da ex-sogra, no bairro Jardim do Lago, em Tangará da Serra (241 km da Capital), onde foi atingida socos, chutes e levou surras com um cabo de energia. O Corpo de Bombeiros encontrou Maria completamente desorientada no meio da rua, com lesões graves, rosto deformado a ponto da vítima não conseguir abrir os olhos, diversos hematomas e com várias partes do corpo inchadas. A mulher recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com a ocorrência, o acusado encontrou com Maria e, apesar de estarem separados, conseguiu 'convencer' a ex a ir na casa da mãe dele. Chegando lá, iniciaram as agressões que só pararam com a fuga da vítima nesta madrugada. Na rua, Maria conseguiu ajuda de populares que acionaram o resgate do Corpo de Bombeiros. A vítima conseguiu contar resumidamente o que tinha acontecido à equipe de resgate, ressaltado que é espancada frequentemente pelo ex. A Polícia Militar (PM) foi acionada, comunicada dos fatos pelos bombeiros, mas o agressor não foi localizado. Maria ficou internada e faria novos exames, porque há desconfiança de fratura em uma costela.

