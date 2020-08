Regional 03/08/2020 17:33 Jessica Bachega - Gazeta Digital 15 FERIDOS: Ônibus que saiu de MT com destino ao PA bate e 3 morrem Foto: Reprodução O acidente entre um ônibus da empresa Verde Transportes e uma carreta deixou 3 mortos e pelo menos 15 feridos, na tarde de domingo (2). A batida ocorreu em um desvio da BR-163, em Santa Maria das Barreiras, no Pará. O veículo de passageiros saiu de Vila Rica (1.259 km a Nordeste de Cuiabá) às 9h. Segundo informações do site Agência da Notícia, o ônibus saiu da cidade mato-grossense com 17 passageiros, com destino a Marabá, no Pará. Por conta de reparos em uma ponte na BR-158, os veículos que passavam pelo local tinha que desviar o caminho.

No desvio houve a batida frontal entre os veículos. Os motoristas morreram no local e um passageiro também. Outros viajantes ficaram feridos.

Não há informações sobre as causas do acidente e a Polícia Civil investiga a ocorrência.

Voltar + Regional