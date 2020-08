Motorista fica ferido após veículo capotar na MT-208 em Carlinda

Um homem de 39 anos foi socorrido após acidente na rodovia MT-208, no perímetro rural em Carlinda. O homem conduzia um veículo Voyage nas proximidades da comunidade Boa Sorte.

O condutor ficou ferido e foi socorrido ao Pronto Atendimento de Carlinda, posteriormente conduzido ao Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta. Com suspeita de um ferimento na coluna, o condutor estava consciente, relatou que perdeu o controle do veículo após se deparar com uma pedra no meio da via, vindo a capotar.