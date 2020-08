Regional 05/08/2020 06:46 Gazeta Digital Deputada de MT pede a criação da CPI da Cloroquina Reprodução/Facebook A propaganda extemporânea da cloroquina, feita pelo próprio presidente da República, somada à superprodução pelo governo e o uso indiscriminado pela população, com riscos à saúde pública, poderão ser investigados em CPI própria na Câmara dos Deputados. Estes são alguns do motivos alegados na proposta de CPI, cuja a coautora do pedido é a deputada federal Rosa Neide (PT). A cloroquina é uma medicação usada há 70 anos no Brasil, principalmente como forma de combater a malária e o lúpus. Sua produção nos laboratórios do Exército se explica por esse motivo. No entanto, sua utilização no tratamento da covid não apresenta eficácia comprovada. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já orientou a interrupção de pesquisas com cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da covid devido à baixíssima ou nenhuma redução da mortalidade de pacientes submetidos ao uso dessas medicações.

