Regional 05/08/2020 13:10 Tauana Schmidt | Prefeitura de Sinop Sinop passa a ter coleta de lixo automatizada Ao todo, serão instalados 440 contêineres nas três primeiras fases de implantação do sistema. Imagem: (Reprodução/Prefeitura de Sinop) Os contêineres do novo sistema de coleta de lixo de Sinop, totalmente automatizado, já começaram a ser instalados na área central da cidade. Ao todo, serão instalados 440 contêineres nas três primeiras fases de implantação do sistema. Desde o início da semana, a primeira fase começou a ser implementada, com a instalação de 150 coletores na região que abrange as avenidas das Figueiras, Embaúbas, Jacarandás, Ingás, Júlio Campos e Sibipirunas. Desde então, os moradores já podem depositar o lixo doméstico. Mas é preciso atenção, pois nem todo tipo de resíduo pode ser descartado nessas lixeiras. Nelas a população pode depositar restos de alimentos, plásticos, papéis, garrafas (vidro e metal) e demais resíduos de origem domiciliar. Conforme explica a secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ivete Mallmann, os contêineres são distribuídos estrategicamente pela área a ser abrangida pela coleta mecanizada, de acordo com critérios técnicos. “Esses critérios avaliam a distância máxima para deslocamento dos moradores, otimização da rota e capacidade de armazenamento de acordo com o potencial de geração de resíduos da região, viabilidade do local como área de manobra e fiação de telefonia e energia. Por isso também é importante descartar somente o lixo permitido, principalmente para que a lixeira se mantenha fechada e possibilite o resultado esperado, que é evitar a ação de cães, gatos, ratos e outros vetores e acabar com o mau cheiro dos resíduos expostos nas lixeiras sem coberturas”, reforça. Nos contêineres não poderão ser descartados materiais não coletados pela Prefeitura como, por exemplo, podas de árvores, resto de construção, entulhos, resto de móveis e pneus velhos. Para esse tipo de descarte, há empresas licenciadas no município que realizam o serviço. Outro tipo de resíduo não permitido são os perigosos como lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, medicamentos vencidos e cartuchos e toners. Para isso, por lei, as respectivas indústrias geradoras devem fazer a coleta. Os contêineres ficarão em uma distância de 130 metros entre um e outro. A lixeira possui um pedal de acionamento, basta pisar nela e a tampa será erguida para que possa depositar seu lixo. O caminhão coletará automaticamente esse resíduo. Por meio de encaixes que têm nos contêineres é feita a transposição do material do recipiente para o interior do veículo, sem a necessidade de os trabalhadores entrarem em contato com o lixo. Um procedimento seguro que leva cerca de dois minutos. As coletas serão realizadas, no mínimo, duas vezes por semana, tanto ela como a limpeza dos contêineres com equipamentos apropriados para higienizar e evitar mau cheiro, serão sempre no período noturno, onde há menor fluxo de pessoas e veículos.

