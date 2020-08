Regional 07/08/2020 09:24 Assessoria de Comunicação Covid-19: Comitê se reúne e novo decreto é editado em Nova Monte Verde Ass O Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 de Nova Monte Verde se reuniu para discutir ações a serem desenvolvidas diante o atual quadro no município, visando conter a proliferação. A reunião foi presidida pela prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes, foi dividida em duas partes, a primeira com a Doutora Letícia Ribeiro de Moraes, médica responsável pela "Ala Covid" e o Procurador Jurídico Dr. Fernando Verissimo. Quando foram discutidas medidas preventivas a serem tomadas. No segundo momento foram discutidas ações com o comandante local da Polícia Militar, 2º Tenente Abel e o Promotor de Justiça Dr. Cleuber Alves Monteiro Junior. Novas medidas foram traçadas e um novo decreto com algumas alterações foi editado e publicado. “A gente vai estar intensificando a questão da fiscalização e apoio aos fiscais da prefeitura porquê, Nova Monte Verde infelizmente teve um aumento de casos exponencial e isso em virtude do desrespeito das pessoas que estão positivadas e eles permanecerem em circulação”, apontou o Tenente. Sobre a movimentação registrada a noite e nos finais de semana, o Tenente reforça “E a população também acredita que são imunes, diante a anterior baixa de contaminação aqui do município e está frequentando local de aglomeração e em virtude disso aí, a gente vai intensificar muito mais a fiscalização. E os proprietários de estabelecimentos comerciais também poderão estar respondendo se eles não estiverem agindo de acordo com o decreto”. O Tenente reforça que, em caso de o comerciante encontrar resistência de clientes, a Polícia Militar deve ser acionada via 190, para que sejam tomadas as providências necessárias. O novo decreto pode ser acessado clicando AQUI.

