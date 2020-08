Regional 10/08/2020 05:46 Vinicius Mendes/Olhar Direto Avião com duas pessoas cai em região de mata em Sinop Um avião monomotor caiu na manhã de ontem domingo (9) em uma região de mata na zona rural de Sinop, na regiao da Estrada Santa Luzia. O instrutor de voo e o aluno, que não tiveram a identidade divulgada, teriam saído ilesos do acidente.

A aeronave seria utilizada para instrução. Na manhã de ontem duas pessoas realizavam uma aula para decolar e pousar utilizando a direção do vento. Ao decolar, no entanto, o avião perdeu atitude e acabou caindo em uma região de mata, bem em frente ao aeródromo.

As duas pessoas que estavam dentro, instrutor e aluno, teriam saído ilesos. Já o avião acabou destruído. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira ainda deve investigar o caso.

Com informações do Visão Notícias.

