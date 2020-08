Regional 10/08/2020 05:55 G1MT Carro com sete ocupantes capota e quatro pessoas morrem no local do acidente em MT Foto: Divulgação Quatro pessoas morreram na manhã deste domingo (10) em um grave acidente na MT-251, estrada que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães. Conforme o Corpo de Bombeiros, pelo menos sete pessoas estavam no carro, que capotou em frente à Escola Buriti, próximo a Cindacta (base da aeronáutica). As quatro vítimas fatais ficaram presas entre as ferragens e os bombeiros precisaram fazer o desencarceramento dos corpos. Os outros ocupantes do veículo foram encaminhados em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar de Cuiabá. Ainda não há informações sobre a causa do acidente nem a identificação das vítimas.

