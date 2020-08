Regional 10/08/2020 06:19 Greyce Lima | Secom -MT PM flagra homem com 5kg de maconha na mochila em Lucas do Rio Verde Na ação foi apreendido um vaso com uma muda da planta Cannabis Sativa. Foto: Divulgação Em Lucas do Rio Verde, a Polícia Militar prendeu um homem de 21 anos com quase 5 kg de maconha, no sábado (8), no bairro Tessele Júnior. A droga estava em uma mochila. Na ação foi apreendido um vaso com uma muda da planta Cannabis Sativa. A PM realizava patrulhamento no bairro Tessele Júnior quando abordou o suspeito na avenida principal do bairro após receber uma denúncia de que havia um indivíduo vendendo drogas no local. O suspeito tentou fugir da PM, mas foi detido. Com ele, os policiais encontraram dentro de uma mochila, 5kg de maconha em tabletes, 14 gramas de pasta base de cocaína, rolos de papel filme, balanças de precisão. Durante checagem na residência do suspeito que mora em uma quitinete próxima ao local da abordagem, a PM encontrou no quintal da casa um vaso com a muda da planta Cannabis Sativa(maconha) e uma televisão furtada de uma escola da região; o homem contou que recebeu a TV de um cliente que havia comprado entorpecente dele. O suspeito foi conduzido para a delegacia por tráfico de drogas, receptação e cultivo ilícito de drogas.

Veja também sobre Lucas do Rio Verde Tráfico de drogas maconha Polica Militar Mato Grosso Voltar + Regional