Regional 11/08/2020 06:00 Jacques Gosch - RDNews MT continua como pior estado em ranking de transparência de gastos com Covid-19 Foto: Reprodução Na terceira avaliação do Índice de Transparência da Covid-19, da organização Open Knowledge Brasil, sobre os estados e o Governo Federal, 13 estados (46%) melhoraram sua pontuação. São agora 18 estados avaliados com nível “Alto” de transparência, três a mais que na quinzena anterior. Com o avanço, todos os estados atingiram as categorias mais elevadas de transparência - níveis “Alto” ou “Bom”. A exceção é Mato Grosso, que permanece na categoria “Baixo”, apesar de ter incrementado dois pontos desde a análise anterior. Notificação do MPF Na semana passada, o Ministério Público Federal (MPF) notificou o governador Mauro Mendes (DEM) e o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, para que melhorem a transparência dos dados da Covid-19 em um prazo de até cinco dias. O órgão destaca que Mato Grosso tem a pior transparência nos dados sobre o coronavírus entre as unidades da Federação. A recomendação foi feita pela procuradora Denise Nunes Rocha Muller Slhessarenko, que pontua que Mato Grosso "ainda é o pior estado do Brasil no que diz respeito ao acesso e à disponibilização dos dados e informações" sobre a pandemia. A procuradora usa o Índice de Transparência da Covid-19, da organização Open Knowledge Brasil, para avaliar a transparência de governos e órgãos de saúde nos números da Covid-19 em uma escala de 0 (menos transparente) a 100 (mais transparente). Entre os 27 Estados e o Distrito Federal, Mato Grosso ocupou o último lugar, com 33 pontos, no primeiro levantamento da organização, em 10 de julho. Para a Open Knowledge Brasil, o nível de transparência é considerado baixo. Em um novo boletim, de 24 do mesmo mês, o estado caiu para 30 pontos, permanecendo na última posição.

Veja também sobre Mato Grosso ranking transparência Covid-19 pior estado Voltar + Regional