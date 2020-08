Regional 11/08/2020 06:08 Assessoria de Imprensa Assistência Social de Nova Monte Verde promove campanha de prevenção à violência doméstica Foto: Divulgação A Prefeitura de Nova Monte Verde, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania e em uma das ações do Centro de Proteção Especial, sob a responsabilidade e orientações da Psicóloga Bruna Rodrigues, estará promovendo a realização da Campanha "Agosto Lilás”. Esta campanha é alusiva às comemorações dos 14 anos da Lei Maria da Penha, com o objetivo de, entre outras medidas, coibir todo o tipo de violência de gênero, violência doméstica e familiar e violência contra a mulher. No último dia 30 de julho uma reunião com representantes farmacêuticos do município e Forças de Segurança, definiu as estratégias a serem adotadas no desenvolvimento da campanha. Em razão da declaração de pandemia pela COVID-19, nesse ano não serão realizados eventos nem encontros presenciais: a campanha será virtual, com posts nas redes sociais, entrevistas em rádios, sites e jornais; usando da tecnologia, o objetivo é alcançar todos os munícipes monteverdenses e sensibilizar toda a sociedade, para que se engajem na campanha de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. DADOS DA VIOLÊNCIA Conforme relatórios da Polícia Judiciária Civil no ano de 2019, entre os meses de janeiro e dezembro, foram instaurados 35 Inquéritos Policiais envolvendo violência doméstica. No mesmo período foram instauradas 22 Medidas Protetivas. Neste início de 2020, entre janeiro e julho, foram instaurados 11 Inquéritos Policiais envolvendo violência doméstica. No mesmo período foram instauradas 08 Medidas Protetivas. Os números são relacionados a lesão corporal, ameaça, vias de fato, injúria e difamação. CAMPANHA “X“ VERMELHO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) no mês de junho, a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica. A prefeitura de Nova Monte Verde manifesta seu total apoio à iniciativa. O objetivo é incentivar denúncias por meio de um símbolo: ao desenhar um “X” na mão e exibi-lo ao farmacêutico ou ao atendente da farmácia, a vítima poderá receber auxílio e acionar as autoridades. Após a denúncia, os profissionais das farmácias seguem um protocolo para comunicar a polícia e ao acolhimento à vítima. Balconistas e farmacêuticos não serão conduzidos à delegacia e nem, necessariamente, chamados a testemunhar. Farmácias em todo o país participam da iniciativa como agentes de comunicação contra a violência doméstica.

