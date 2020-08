Regional 11/08/2020 16:45 Angela Fogaça/Nortão Online Carreta cai em rio na MT-320 e pai e filho ficam feridos A carreta em que eles viajavam bateu em outra carreta que estava parada sob a ponte e caiu na água. Pai e filho foram socorridos por populares e encaminhados pela ambulância de Nova Santa Helena até o hospital de Colíder. Foto: Reprodução De acordo com a Polícia Militar de Nova Santa Helena, os ferimentos aparentemente não foram graves. As informações são de que as duas carretas trafegavam no mesmo sentido, de Marcelandia a Nova Santa Helena. Na altura da ponte, que está sendo reconstruída, o primeiro carreteiro parou e sinalizou. Desceu para ajeitar a carga. Nisso, a segunda carreta que vinha no mesmo sentido, acabou batendo no veículo parado e caindo dentro do Rio. A Polícia Militar informou que o veículo ainda aguarda para ser retirado. Uma fila de caminhões se formou no local. O trânsito foi liberado parcialmente após algum tempo.

