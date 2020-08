Mato Grosso sobe para 4ª colocação no ranking do Estados que mais exportam

Mato Grosso subiu uma posição no ranking nacional com maior volume de vendas para clientes no exterior e se tornou o quarto maior do Brasil, com crescimento de 6,62% em receita, enquanto a tendência nacional foi de retração de 7,36%. E, um dos setores da indústria que mais cresceu foi o de carne bovina, que neste primeiro semestre teve alta de 40,52%. O levantamento consolida os resultados do primeiro semestre, em comparação com o mesmo período de 2019 e os dados constam no primeiro Boletim Comex MT, produzido pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt).

O Estado representa 58% das exportações do Centro-Oeste, o equivalente a US$ 9,6 bilhões. Os números fazem referência ao primeiro semestre deste ano. “O mercado externo é muito competitivo, e Mato Grosso tem se consolidado como um grande exportador. Esses recursos que vem de fora do país são muito importantes para a circulação da economia, sobretudo neste momento de pandemia, já que promovem a geração de emprego e impulsionam a compra de insumos para o agronegócio e agroindústria”, pondera o presidente da Fiemt, Gustavo de Oliveira.

O boletim Comex MT mostra que apenas 23% da receita gerada pelas exportações vem de produtos industrializados, enquanto que 77% são provenientes da agropecuária. Para Oliveira, Mato Grosso pode se orgulhar do crescimento da exportação, mas é preciso ir além. “A pauta de exportação ainda é de bens primários, que acabam virando insumo para industrialização. Nos últimos meses, vendemos para o mundo quase US$ 10 bilhões, porém deixamos de exportar muito mais porque nossos produtos têm pouco valor agregado”, conclui.

Apesar dos números robustos de exportações no segmento de commodities, o gerente de Desenvolvimento Industrial da Fiemt, Lucas Barros, destaca que o momento é uma grande oportunidade para que pequenas e médias empresas mato-grossenses possam internacionalizar seus negócios. “Existe um mito que venda internacional é para as grandes empresas. Mas, micro, pequenas e médias também tem condições de exportar e o CIN pode ajudar nisso. Temos um amplo portfólio de serviços e soluções para contribuir com a inserção, cada vez mais, de produtos manufaturados mato-grossenses no exterior. Queremos ajudar as empresas na capacitação em comércio exterior, estudo de inteligência comercial, emissão de documentos para exportação e missões empresariais”, expôs.

