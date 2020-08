Polícia acaba com festa em estádio no Nortão devido à Covid e prende mulher por desobediência

A Polícia Militar acabou com uma festa, no estádio Macedão, localizado no bairro Setor Industrial, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), neste final de semana. Uma mulher que estava no local também acabou presa acusada de agredir um dos policiais com soco e por desobediência.

Consta no boletim de ocorrência que a festa foi denunciada devido ao decreto que proíbe a realização de eventos com aglomerações por conta do novo Coronavírus. Os policiais encontraram som eletrônico, bebidas, narguilés e vários adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas.

Durante o recolhimento dos equipamentos e bebidas, a suspeita começou a se comportar de maneira desrespeitosa com a guarnição. Ela afirmou que era advogada e que não poderiam tocar nas caixas térmicas já que eram emprestadas para levar bebidas para o evento.

Com o flagrante, acabou recebendo voz de prisão e começou a resistir a condução. A suspeita desferiu socos em um dos policiais, foi algemada e colocada no camburão da viatura.

Os demais envolvidos e os menores também foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências desnecessárias. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

