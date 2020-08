Regional 18/08/2020 08:27 Khayo Ribeiro - khayo@gazetadigital.com.br Guarantã do Norte: Advogada é presa ao dar socos em policial durante festa em estádio Divulgação Uma mulher que se identificou como sendo advogada foi presa no sábado (15) após dar socos em um policial durante uma festa. O caso foi registrado no Estádio Macedão, em Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá). Além da mulher, outras pessoas que estavam na festa, inclusive menores de idade, também foram encaminhados à delegacia. De acordo com o portal Só Notícias, a Polícia Militar foi acionada para conter uma aglomeração no estádio. No local, os policiais verificaram que se tratava de uma festa na qual diversos adolescentes foram flagrados ingerindo bebidas alcoólicas. Durante a ação dos militares, a suspeita teria se comportado de forma desrespeitosa com os agentes. Aos policiais, a mulher teria dito que era advogada e que os militares não poderiam tocar nas caixas térmicas que estavam sob seus cuidados uma vez que eram emprestadas. Ao receber ordem de prisão, a advogada teria ficado ainda mais agressiva e desferiu socos contra um dos agentes. Ela foi levada algemada na viatura até a delegacia e um boletim de ocorrências foi registrado.

