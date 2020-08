Regional 20/08/2020 05:33 Nortão Online Homem é assassinado dentro de sua residência em Colíder Nortao Online Um homem foi morto a tiros em uma residência localizada próximo ao campo do Ecco, em Colíder, na noite desta quarta-feira. Foi identificado como Juarez Goulart, 51 anos. As primeiras informações são de que ele estava na companhia da esposa, quando um homem invadiu a residência localizada na avenida Paraná. O bandido estava armado e gritou: “Perdeu”. Logo depois disparou três vezes contra o dono da casa. O criminoso fugiu em seguida, na garupa da moto de um comparsa que aguardava do lado de fora. O Corpo de Bombeiros de Colíder foi acionado, mas quando chegou no local, a vítima já estava sem vida.

Voltar + Regional