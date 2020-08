Regional 20/08/2020 13:09 MT - Polícia Civil cumpre 53 ordens judiciais em operação de combate a roubo de gado A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, deflagrou na manhã desta quinta-feira (20.08), operação com objetivo de cumprir 53 ordens judiciais, contra uma organização criminosa envolvida em crimes de roubos, furtos e receptação de gado em propriedades rurais da região metropolitana e interior do estado. A operação denominada “Mahyas” foi deflagrada para cumprimento de 24 mandados de prisão preventiva, 19 mandados de busca e apreensão, sete sequestros de veículos e três suspensões de atividades comerciais em açougues que vendem carnes de animais de abatedouros clandestinos. Os mandados referentes a crimes de organização criminosa, roubo majorado e furto qualificado são cumpridos nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Acorizal, Jangada, Barra do Bugres e Nova Mutum. Entre os alvos está um policial militar da ativa e sendo o cumprimento da ordem judicial contra ele acompanhada pela Corregedoria da Polícia Militar. As investigações da Derf Cuiabá iniciaram há aproximadamente um ano, devido a complexidade dos trabalhos na zona rural. De acordo com os levantamentos, a atuação da organização criminosa causou um prejuízo de mais de R$ 3 milhões para as vítimas. Para praticar os crimes, o grupo criminoso rendia os moradores e funcionários, os mantendo em cárcere privado até realizarem a subtração dos animais, deixando a propriedade somente após o gado ser desembarcado no local em que ficaria escondido. Há crimes que os criminosos permaneceram mais de dois dias na propriedade, obrigando funcionários a preparar as refeições para eles. Em alguns casos, eles aproveitavam para subtrair tratores e equipamentos da propriedade. As investigações contaram com apoio do Indea de Cuiabá, Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Várzea Grande, Delegacia de Diamantino. Delegacia de Chapada dos Guimarães e Diretoria de Inteligência. Participam da operação policiais das Derf Cuiabá, Diretoria de Inteligência, Gerência de Operações Especiais (GOE), Delegacia de Barra Do Bugres, Delegacia Regional de Nova Mutum, Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande (DEA-VG), 1ª, 2ª e 3ª Delegacia de Polícia, DEDMCI-VG, Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA)> Nome da operação:A expressão Mahyas é uma das origens da palavra “Máfia”.

