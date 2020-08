Regional 20/08/2020 13:18 Assessoria | Politec-MT Politec analisa possíveis causas da mortandade de peixes no rio Teles Pires - Foto por: Assessoria Politec-MT A Gerência de Perícias de Meio Ambiente e Engenharia Legal da Politec analisa as possíveis causas da mortandade de peixes no leito do rio Teles Pires em Sinop (478 quilômetros de Cuiabá), após perícia realizada nesta segunda-feira (17.08). Os peritos percorreram a extensão de 28 quilômetros de leito do Teles Pires a jusante do reservatório da UEH Sinop Energia, junto à Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema). “Fizemos levantamentos referente a extensão do dano ambiental com medições de parâmetros de qualidade de água e análise da diversidade e quantidade de exemplares de peixes atingidos pela mortandade. Coletamos exemplares para necropsia com diferentes sinais macroscópicos, tamanhos e espécies que permitirão chegar às causas”, citou a perita oficial criminal Rosangela Maria Guarienti Ventura. Estão sendo averiguados os critérios e sequência da manobra realizada pela usina, autorizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) durante processo de desligamento das turbinas e acionamento do vertedouro para manutenção da vazão sanitária, já que o reservatório está na cota de nível crítico. Os peritos do caso trabalham com a hipótese de múltiplas causas. O laudo será emitido após análises das necropsias, dados oficiais da ONS e resultados de análises de qualidade de água e demais elementos levantados in loco pela equipe.

