Regional 20/08/2020 17:10 www.reportermt.com.br Igreja Católica afasta padre de Carlinda que disse que menina estuprada gosta de dar O pároco, padre Ramiro José Perotto, pertencente à Igreja de Carlinda (km da Capital), foi afastado da comunidade religiosa, após se envolver em polêmica, na terça-feira (19), por tecer comentários maldosos sobre menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, no Espírito Santo e ficou grávida. Ele escreveu nas redes socias, que a vítima "gostava de dar". Segundo a Paróquia São Pedro Apóstolo, o Conselho da Igreja se reuniu nesta manhã de quinta-feira (20), para decidir quais as providências serão tomadas com relação ao padre. Ao , foi garantido que os líderes RepórterMT/Reprodução Padre afirmou que menina gostava de ser estuprada. buscam resolver da melhor forma possível para população e que até o início da tarde haveria um posicionamento. Centenas de acessaram a página do Instagram do padre Ramiro, antes dele desativá-la, para repudiá-lo após comentários que ele publicou no seu perfil do Facebook, também já desativado. “Você acredita que a menina é inocente? Acredita em Papai Noel também? 6 anos, por 4 anos e não disse nada. Claro que estava gostando. Por favor kkkk, gosta de dar, então assuma as consequências”, diz a postagem atribuída ao padre. A criança revelou que sofria os abusos há quatro anos, desde que tinha 6. Os internautas se manifestaram de várias formas desde desejando que o padre “vá para o inferno”, como definindo ele como “nojento”, “verme”, “blasfemador”. (veja na galeria) Em matéria publicada no site Mato Grosso ao Vivo o padre confirma as postagens. leia aqui Vale lembrar, que o padre assumiu a Igreja , após o antigo líder se envolver em uma polêmica de assédio sexual.

