Regional 21/08/2020 09:53 Operação Ostensividade Total reforça policiamento em todas as cidades mato-grossenses Em um ato simbólico, realizado no final da tarde desta quinta-feira (20.08) na Avenida Fernando Correa, trevo de acesso ao bairro Tijucal, em Cuiabá, o comandante geral da Polícia Militar coronel Jonildo José de Assis lançou em todo Estado a Operação Ostensividade Total. A partir desta data até o final de outubro as ações de abordagem, checagem de pessoas e veículos, barreiras em pontos estratégicos, entre outras, estarão reforçadas pela presença de policiais das unidades especializadas – Força Tática, Ciopaer, Rotam, Bope, Cavalaria, Ambiental e Trânsito. Em Cuiabá, por exemplo, haverá um incremento de cerca de 150 policiais ao efetivo operacional que normalmente está nas ruas. Para isso, a PM está levando para as atividades operacionais militares que ocupam funções administrativas, deixando nos quartéis e no Comando Geral apenas o mínimo necessário para questões de maior urgência. O coronel Esnaldo Moreira, comandante do 1º Comando Regional, com sede em Cuiabá, destaca que o principal objetivo é manter os índices criminais em queda. Esnaldo citou como exemplo as ocorrências de roubos, que no primeiro semestre de 2020 apresentaram queda de 31%, segundo dados da Secretaria de Segurança. De acordo com Esnaldo, além de rondas e barreiras ostensivas, a Operação Ostensividade Total terá ações planejadas a partir das análises criminais feitas pela PM. Isso significa, observa ele, que os policiais atuarão em locais e horários em que essas análises apontaram maior incidência de crimes. O comandante geral, coronel Assis, lançou a Ostensividade Total assinalando a importância dessa operação nesse período do ano. Conforme Assis, entre os meses de agosto, setembro e outubro há uma tendência de aumento das ocorrências criminais, uma previsão que a PM quer impedir que se concretize. Mesmo porque, lembrou ele, os primeiros seis meses de 2020 registraram quedas significativas nos índice de violência (roubo à residência 57%, roubo e furto a pessoas caíram 67% e 58%, respectivamente) Nesse primeiro mês de operação, informou Assis, a PM atuará com foco na redução dos roubos, sem que para isso prejudique a prevenção e repressão a outras modalidades de crime, como furtos e homicídios, citou. O comandante também fez referência à crise gerada pela pandemia da Covid-19, que também exigiu grande empenho da PM. Ele disse que agora, com a flexibilização das atividades comerciais e a população voltando a circular mais nas ruas, é necessário fortalecer a repressão à criminalidade. Sd Rodrigues/PMMT O lançamento da operação foi simultâneo nos 15 comandos regionais da PM: Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra, Juína, Alta Floresta, Vila Rica, Primavera do Leste, Ponte e Lacerda, Água Boa, Nova Mutum e Peixoto de Azevedo.

