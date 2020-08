Regional 21/08/2020 13:15 Peixoto de Azevedo: Polícia Militar prende suspeito por ameaçar a ex- mulher de morte Foto: Divulgação Em Peixoto de Azevedo, a Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos denunciado pela ex- mulher por ameaçá-la de morte, na quinta - feira(20), no bairro Nova Esperança. A PM apreendeu arma de fogo, faca e uma lanterna de choque com o suspeito. A vítima procurou a Base da PM no município para denunciar que estava recebendo ameaças de morte ex- marido. Segundo ela, o suspeito furtou seus documentos pessoais e ainda estaria ameaçando o seu atual namorado. A mulher disse ainda, que passou por diversas situações de violência doméstica quando estava com o suspeito. E que ele é taxista e se aproveita da atividade para vender drogas para uma organização criminosa. A vítima conta que seu ex inclusive, fala que vai matá-la porque é dessa facção. A mulher relatou aos policiais que tem áudios do ex marido lhe ameaçando de morte. Diante da denúncia, os militares localizaram a residência do suspeito e com ele apreenderam uma espingarda de pressão modificada para calibre 22, uma lanterna de choque, um sistema de mira a laser para arma de fogo e uma faca. O suspeito foi preso por crimes de ameaça, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico de entorpecentes. A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.

