Regional 21/08/2020 18:56 www.folhamax.com Homem agride mulher; recebe mata-leão e morre em Colider Um homem de 37 anos morreu após receber um 'mata leão', famoso golpe de jiu-jitsu, nesta quinta-feira (20) em Colíder (650 km de Cuiabá). Segundo o boletim de ocorrência, Célio Roberto Baleiro foi encontrado agredindo sua esposa. Ele foi flagrado por uma testemunha enquanto estava com um machado nas mãos. Durante as agressões, a mulher caiu no chão e o agressor causou um corte em seu pescoço. Uma testemunha ouviu a mulher gritando e avistou quando Célio estava em cima da vítima. Um rapaz que estava perto do local e presenciou as agressões, partiu pra cima do homem, imobilizando-o com um mata-leão. Devido a precisão e a força empregada no golpe, Célio ficou sem ar e desmaiou. O Corpo de Bombeiros foi acionado mas o rapaz foi encaminhado para uma unidade médica já sem vida. A mãe de Célio foi até o local e disse que o filho havia ingerido bebidas alcóolicas e discutido com os membros da família. Em seguida, ele pegou duas machadinhas e dizia "aqui está o demônio". A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

