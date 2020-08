Regional 25/08/2020 05:28 Djeferson Kronbauer/PowerMix Duas carretas e veículo se envolvem em acidente na BR-163 em Nova Mutum Foto: Djeferson Kronbauer/PowerMix Três veículos entre eles duas carretas e um veículo de passeio se envolveram em um acidente na tarde de ontem segunda-feira (24), por volta das 15h50, no Km 596 da BR-163, no Perímetro Urbano de Nova Mutum. A Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. As equipes de resgate da Rota do Oeste prestaram socorro aos ocupantes da carreta Volvo de cor branca, com placas de Ponta Grossa (PR), já o condutor da carreta Darf, com placas de Anápolis (GO) e do veículo Chevrolet Ônix, de cor branca, não ficaram feridos e assinaram o termo de recusa de atendimento. Segundo informações obtidas pelo site Power Mix, a carreta Darf e o veículo de passeio pararam na faixa de pedestre, quando foram surpreendidos pela carreta Volvo, que entrou entre os dois veículos, vindo a atingir a lateral direita do carro e a lateral esquerda da carreta. Após a colisão o condutor da Volvo foi encaminhado ao Hospital Municipal.

Veja também sobre acidente BR-163 Nova Mutum carretas Rota do Oeste Voltar + Regional