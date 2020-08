Regional 25/08/2020 05:32 Polícia Civil localiza envolvido em roubo cometido em lanchonete de Colíder Foto: Reprodução Policiais civis de Colíder prenderam nesta segunda-feira um dos envolvidos no roubo praticado mediante ameaça e violência em uma lanchonete da cidade, ocorrido no mês de maio deste ano. As investigações coordenadas pelo delegado Eugênio Rudy Junior iniciaram após a vítima e proprietária do estabelecimento comercial procurar a Polícia Civil informando que no dia 24 de maio, por volta das 18h30, dois homens armados entraram no local. Após anunciar o roubo e ameaçar clientes e funcionários do local, a dupla fugiu saiu levando diversos pertences que colocaram em um veículo Fiat Strada de um dos clientes. Um dos funcionários foi atingido com uma coronhada pelos suspeitos. Após diligências para localizar os dois suspeitos do crime, os policiais encontraram o veículo utilizado para a fuga abandonado próximo à construção do pedágio entre os municípios de Colíder e Nova Santa Helena. No decorrer das investigações, os suspeitos foram identificados e o delegado representou pela prisão da dupla, deferida pelo juízo da Comarca de Colíder. Um dos envolvidos, de 19 anos, foi preso nesta segunda-feira, em sua residência, na cidade. O outro comparsa ainda está foragido. A dupla foi autuada por roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e associação criminosa armada. Após os procedimentos da prisão, ele será encaminhado para uma unidade do Sistema Penitenciário da região norte.

