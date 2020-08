Regional 25/08/2020 06:39 Nova Monte Verde: Escola Futuro Feliz desenvolve sequencia didática “Família” Foto: Divulgação Oferecendo as modalidades de Ensino Educação Infantil (Pré-escola) e Ensino Fundamental (Primeiro ciclo), a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Futuro Feliz vem desde o início consolidando todos os objetivos propostos através da interação entre FAMÍLIA E ESCOLA. Oferecendo as modalidades de Ensino Educação Infantil (Pré-escola) e Ensino Fundamental (Primeiro ciclo), a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Futuro Feliz vem desde o início consolidando todos os objetivos propostos através da interação entre FAMÍLIA E ESCOLA.

As atividades desenvolvidas no mês de agosto seguem a sequência didática dedicada à família, pois todas as conquistas realizadas pelos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Futuro Feliz e o sucesso das mesmas se devem a esta parceria.

Diante disso, a Equipe Gestora, através da Diretora Andrea Coelho e a Coordenadora Valdirene Sobrinho relataram que mesmo com a pandemia do COVID 19 ter mudado o formato das ações, não mudou o foco do trabalho da unidade escolar, onde busca atuar em conjunto para assim formar uma criança completa, desenvolvendo todas as suas capacidades.

Reforçaram ainda, que a família tem papel de extrema relevância na aprendizagem da criança e com este intuito a E.M.E.I.F. Futuro Feliz, através de seus profissionais homenageia todas as famílias da comunidade escolar pela interação, zelando pelo bem estar e o sucesso dos nossos educandos

