Regional 25/08/2020 17:22 Assessoria | Polícia Civil-MT Mulher é presa por agressão e maus tratos à mãe de 92 anos Polícia Civil foi acionada após uma testemunha ver que a suspeita discutia e batia na própria mãe. Uma mulher suspeita de espancar e maltratar sua mãe, de 92 anos, foi presa pela Polícia Civil de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá), no domingo (23.08). A suspeita de 59 anos foi autuada em flagrante pelos crimes de lesão corporal praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, e maus tratos a idoso. Os policiais civis foram acionados no início da noite do domingo para atender uma ocorrência de violência doméstica e familiar contra uma idosa, em uma residência no bairro Cidade Nova. Conforme uma testemunha, ela escutou gritos vindos da casa ao lado e ao verificar o que acontecia, descobriu que a suspeita discutia e batia na própria mãe. Segundo apuração da Polícia Civil, a idosa vinha sofrendo maus tratos há certo tempo e as agressões se tornaram cada vez mais frequentes. Os fatos ocorreriam na presença do companheiro da suspeita. A mulher foi detida em flagrante e conduzida à Delegacia de Guarantã do Norte, onde foi interrogada, autuada e presa. Em seguida, ela foi colocada à disposição da Justiça. O companheiro da suspeita também detido e conduzido para esclarecimentos.

