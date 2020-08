Regional 28/08/2020 05:44 BIANCA FUJIMORI - MIDIA NEWS MT - Pré-candidato a prefeito e vereador trocam chutes em pousada Motivo da briga seria desavença política; os dois registraram boletins de ocorrência na Polícia Montagem/Reprodução O pré-candidato a prefeito de Chapada dos Guimarães, Luiz Fernando Homem de Carvalho, o Luizão (PV), e o vereador Luciano Augusto Neves, o "Dudu" (PSDB), trocaram chutes e xingamentos em uma pousada da cidade. Os dois foram parar na delegacia e ambos registraram boletins de ocorrência, na terça-feira (25). Conforme a versão do vereador, que é aliado da prefeita Thelma de Oliveira (PSDB), ele estava bebendo em uma mesa com colegas quando o pré-candidato e empresário começou a criticar um vereador. “Esta gestão está cheia de desmandos e desvios”, teria dito Luizão, segundo relato do desafeto. Dudu teria tentado se defender dizendo que “essa carapuça” não servia para ele e que sua honestidade estava “sendo colocada em xeque”. Os dois começaram a se exaltar e o pré-candidato teria chamado o vereador de “ladrão” durante a discussão. Com isso, de acordo com relato de Dudu, ele se levantou da mesa e o empresário teria dado um chute em sua perna. O vereador acabou, então, jogando uma lata de cerveja contra o empresário. No entanto, no relato do pré-candidato, ele estava na pousada conversando com uma funcionária quando o vereador chegou. Em conversa sobre a política local, a discussão começou a ficar “acalorada” e o vereador teria começado a xingar o empresário. Luizão disse que respondeu as ofensas da mesma maneira e foi atacado com uma lata de cerveja atirada por Dudu. Por meio de nota, o PSDB repreendeu a atitude do pré-candidato do PV. A legenda ainda disse que já tomou as medidas judiciais cabíveis. Leia a nota na íntegra: "Este senhor (Luizão), na data de 25-08-2020, agrediu de forma covarde e leviana, o vereador Dudu, a motivação foram os ataques ao vereador netinho e servidores do saae-cg, onde o Luizão agrediu violentamente sem estar presente o vereador Netinho e nem um membro da autarquia saae-cg para se defenderem, não satisfeito o Luizão agrediu verbalmente o ver. Dudu, atingindo-lhe a sua honra, não satisfeito, desferiu chutes por debaixo da mesa que atingiu a perna do ver. Dudu, causando-lhe lesão. A atitude do Luizão foi desmedida, covarde, dissimulada, ardilosa, e no final do dia de hoje, lançou mentiras e inverdades em redes sociais, num verdadeiro show hollywoodiano, na tentativa desequilibrada de locupletamento ardil, buscando de forma desesperada melhorar a pontuação da sua intenção de votos. Não é aceitável e nem cabível, em tempos atuais, quem pleiteia cargo tão importante (prefeito), agir com o destempero e desiquilíbrio, como agiu o pré-candidato Luizão. O PSDB de Chapada já adotou as medidas legais e cabíveis, para buscar a reparação em todas as esferas judiciais. Reafirmamos o nosso compromisso com a verdade, a justiça e acima de tudo do fortalecimento da democracia, combatendo atos e atitudes que atentam contra toda a população de Chapada dos Guimarães-MT."

