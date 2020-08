Regional 28/08/2020 14:45 Prefeitura de Sinop contesta IBGE sobre estimativa de 146 mil habitantes e diz que tem 220 mil Foto: Divulgação A Prefeitura de Sinop, a 503 km de Cuiabá, contestou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a respeito da estimativa populacional no município. O instituto divulgou que Sinop tem aproximadamente 146 mil habitantes. No entanto, a prefeitura diz que tem 220 mil. A prefeitura disse que reuniu informações técnicas e vai encaminhar um ofício ao IBGE. A diferença habitacional, para a prefeitura, influencia em menos repasses do Governo Federal. A prefeitura questionou a metodologia, assim como fez no ano passado em outro levantamento do IBGE. O IBGE divulgou nesta quinta-feira (27) a estimativa populacional de Mato Grosso, com dados até julho de 2020. São 3.526.220 moradores no estado. No último censo, realizado em 2010, Mato Grosso tinha 3.035.122 moradores, quase 500 mil pessoas a menos do que 10 anos depois. O crescimento populacional representa um aumento de 16,2%. Em Cuiabá, capital do estado, o censo de 2020 aponta que há 618.124 moradores. Há 10 anos, o número era de 551.098, um aumento de mais de 67 mil pessoas. Já o segundo maior município de Mato Grosso, Várzea Grande, tinha 252.596 habitantes e agora tem 287.526. Rondonópolis, a 218 km da capital, tinha 195.476 habitantes em 2010 e, agora, tem 236.042 e ocupa a posição de terceiro maior município mato-grossense.

